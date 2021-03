Le président de la FIFA salue “l’esprit d’équipe” africain

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a félicité la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération africaine de football (CAF) dans son allocution prononcée lors de la 43ème assemblée générale ordinaire et élective de cette confédération, ce vendredi 12 mars à Rabat au Maroc.

A l’issue de l’assemblée générale élective de la Confédération africaine de football tenue ce vendredi 12 mars, à Rabat, au Maroc, le sud-africain Patrice Motsepe a pris officiellement les rênes du football africain.

Le patron du football mondial a souhaité beaucoup de réussite sur les quatre prochaines années à la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération africaine de football (CAF) et au football africain. « Nous connaissons les valeurs du football. La plus importante d’entre elles est l’esprit d’équipe. C’est cet esprit d’équipe que nous avons vu à l’œuvre ces derniers jours en Afrique », salue le président de la FIFA.

Se projetant vers l’avenir du football africain, Gianni Infantino a déclaré : « Je l’ai déjà dit et je le répète : nous devons cesser de dire qu’il faut développer le football africain. Il s’agit désormais de le propulser au sommet du football mondial ». Pour lui, le temps des paroles est révolu. « Nous devons désormais avancer et nous devons le faire à la manière d’une équipe : une équipe de la CAF et une équipe de la FIFA, qui rassemble également toutes les confédérations et associations membres du monde entier. Vous êtes la CAF. Vous êtes la FIFA », a-t-il conclu.