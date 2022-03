Football : une association de supporters de SAO voit le jour

A travers une conférence de presse, l’Association FAN CLUB SAO a lancé officiellement ses activés ce samedi 12 mars 2022 à N’Djamena.

Les raisons de la création de cette association résident dans les mésaventures que l’équipe nationale de football a rencontré après le match contre l’Egypte en 2015. Les problèmes de primes, problème de restauration à l’hôtel, problème de transport… « Notre fierté de supporters avait été touchée. Ce n’était pas une première désillusion pour l’équipe nationale mais une mésaventure de trop », a indiqué le président de l’Association FAN CLUB SAO, Serge Abou Ouambi. C’est ainsi qu’est né le Fan Club SAO football.

Au milieu, le président de l’association



C’est une association apolitique et à but non lucratif. Elle se fixe comme objectifs de :

Rassembler les supporters, résidant au Tchad et à l’extérieur, des équipes nationales de football;

apporter un soutien moral et patriotique aux joueurs et au staff technique des équipes nationales (juniors, seniors, féminines …) et

mobiliser les personnes (morale, physique) de bonne volonté voulant contribuer au développement du football par quelque moyen que ce soit.



Pour atteindre ces objectifs l’association a mis sur pied des moyens d’actions qui sont entre autres :

la mobilisation des supporters lors de tous les matchs des SAO ;

la distribution des drapelets dans les stades ;

l’animation dans les stades ;

Des manifestions culturelles et sportives ;

la production d’œuvres musicales, théâtrales et artistiques ;

la création de différents outils de communication et de sensibilisation (forum, site internet, banderoles, réseaux sociaux…) et

les plaidoyers auprès des autorités en cas de nécessité.

En prélude de la rencontre entre le Tchad et la Gambie dans le cadre de l’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, L’association annonce sa présence à Yaoundé au Cameroun le 23 mars prochain pour soutenir les SAO. Peuvent adhérer à cette association toutes personnes animées de passion pour le foot.