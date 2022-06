Football : les championnats zonaux sont lancés à Massakory

Les championnats zonaux de football ont débuté le samedi 18 juin sur l’ensemble du territoire national. Le lancement de la première journée a eu lieu dans la ville de Massakory, dans la province du Hadjer Lamis.

Qui validera son ticket pour le championnat national de football ? La première journée du championnat zonal de football a démarré le samedi 18 juin sur l’ensemble du territoire national. Et c’est dans la zone numéro trois (3) dans la province du Hajer Lamis (Massakory) que la compétition a été officiellement lancée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Ali seid.

Le match d’ouverture a opposé As Santé de Bokoro à Olympique de Mao (Kanem). La rencontre a été dominée par les visiteurs du Kanem durant la première partie. Ils ont inscrit deux buts avant de se faire rattraper à la deuxième partie. Un match nul (2-2) arraché de justesse par As Santé.

La zone numéro trois (3) regroupe As Santé de Bokoro (Hajer Lamis), Onama du Lac Tchad, Olympique de Mao (Kanem) et Drep de Barh el Ghazel. Le premier de cette zone est qualifié pour le championnat national de football. Idem pour d’autres zones à l’exception de la zone quatre et cinq ou quatre tickets sont en jeu, deux pour chacune de ces dernières zones.

A N’Djamena, quatre clubs à savoir, As Psi, Elect-Sport, Renaissance et Foullah ont déjà validé leurs places. Huit autres clubs sont attendus pour compléter la liste.

« Le plus important est là : c’est que le ballon roule. Le plus ardemment souhaitable est que nos petits frères et fils profitent de ce genre de moment qui est la beauté du football », a déclaré le ministre.

« Quant à vous jeunes, vous les acteurs principaux de nos actions et de nos préoccupations quotidiennes, vous avez la possibilité d’atteindre vos rêves avec ces jeunes dirigeants auprès de vous, qui vous écoutent et qui vous comprennent. Profitez-en », a-t-il ajouté.