Football : le Tchad remporte les jeux militaires du Sahel

Ce vendredi, l’équipe tchadienne de football militaire a remporté le tournoi des sports militaires d’Afrique et du Sahel pour la paix et la solidarité 2021 à Abuja au Nigeria. Le Tchad a battu le Cameroun en finale sur un score de 3-0 (A noter que le gardien a arrêté un penalty de l’équipe camerounaise).



Avant d’arriver en finale, les Tchadiens ont battu le Mali sur un score de 2 buts à 1 et ont fait un match nul un but partout (1-1) face au Nigeria.

Ils recevront leur trophée demain après le marathon, à la clôture de ces jeux.