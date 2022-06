Football : lancement du championnat provincial du Moyen-Chari

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari Ahmat Tidjani Ahmat a lancé, le mercredi 1er juin 2022 au stade municipal de Sarh, le championnat provincial de la province du Moyen-Chari.

C’est un public nombreux qui est sorti pour assister au lancement du championnat provincial du Moyen-Chari qui a mis aux prises deux formations à savoir : Gazelle Football club du département du Barh-koh à la formation de Orys du département du Lac Iro.

L’équipe Gazelle football club du département du Barh Koh a battu la formation de Orys du département du Lac Iro sur un score de 3 buts à 1. Ce sont au total 6 équipes de différents départements du Moyen-Chari qui vont discuter ce tournoi dont la finale est prévue pour le 4 juin.

Le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat du Moyen-Chari, Bassou Serge Kamis a précisé que ce championnat provincial va permettre de détecter les meilleurs talents que comptent les quatre départements de la province du Moyen-Chari afin de former une équipe digne de ce nom qui pourra représenter valablement la province dans les compétitions zonales. Il a exhorté les joueurs à produire du bon football.

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat a notifié que si les plus hautes autorités du pays ont déclaré 2022 année du sport, c’est juste pour encourager et galvaniser les athlètes tchadiens dans toutes les disciplines afin qu’ils puissent faire flotter le tricolore tchadien hors des frontières du Tchad. Pour lui, le sport et principalement le foot unit les peuples, c’est un vecteur de cohabitation pacifique et est devenu aujourd’hui une industrie sportive qui a développé plusieurs pays dans le monde.