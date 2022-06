Football : Gazelle FC de Sarh est championne de la zone 5

Le championnat de la Zone 5 a pris fin hier à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. L’équipe Gazelle FC de la province du Moyen-Chari a été déclarée championne de la zone.

Les rideaux sont tirés sur le championnat de football de la zone 5. Et c’est le club Gazelle Fc de Sarh qui est déclaré champion avec 10 points et une différence de plus de 5 buts. Il prendra part au championnat national en compagnie de FC Amboko de Doba qui a totalité le même nombre de points mais avec une différence de buts nulle. Ce championnat zonal a regroupé les provinces du Logone occidental, Logone oriental, Mandoul et Moyen-Chari. Les matchs se sont joués en aller et retour.

Ce samedi 25 juin, l’équipe vainqueur a été accueillie à l’entrée de Sarh par ses nombreux supporters. Par la suite, les dirigeants du club et le staff technique ainsi que les joueurs sont allés présenter le trophée de victoire au secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat. Ce dernier a salué la performance de ces athlètes qui ont représenté valablement le Moyen Chari à cette grande messe de football de la Zone 5.

Le délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat, Bassou Serge Rakis, s’est réjoui de cette victoire et a demandé à tout un chacun de mettre la main à la pâte afin de redonner au Moyen-Chari ses lettres de noblesse d’antan en matière de sport. Il a encouragé les joueurs de l’équipe Gazelle Football club d’aller de l’avant et de remporter le championnat national qui se pointe à l’horizon.