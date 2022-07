Championnat national de football : les qualifiés connaissent leurs adversaires

Football – le tirage au sort du championnat national du Tchad a eu lieu ce samedi 2 juillet. Les 12 clubs qualifiés sont répartis en deux groupes.

Le poule A est composée de Elect-Sport, As Psi, Gazelle de Sarh, Expérience de Bongor, Espoir de Mongo et Olympique de Mao. Dans la poule B sont logés : Foullah Edifice, Renaissance fc de N’Djamena, Fc Amboko de Goré, Boule d’or de Pala, As Santé d’Abeche et As Santé d’Amdjarass.

Le match d’ouverture, le dimanche 3 juillet, opposera Elect-Sport, vice-champion de N’Djamena à l’équipe qui a impressionné cette année, As PSI.

Le coup d’envoi de ce match choc est prévu à 15h au stade de Diguel.

Les premiers des deux groupes s’affronteront pour le titre de champion du Tchad .

La compétition débutera le dimanche 3 juillet au stade de Diguel. Le champion du Tchad sera connu à la fin du challenge, le 17 juillet.

Le champion du Tchad touchera une enveloppe de 15 millions et le vice-champion empochera 10 millions de francs Cfa.