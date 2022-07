Championnat national de football : les clubs de province entrent en lice￼

Football – Après le match nul entre Elect-sport et As Psi et la victoire du champion de N’Djamena, Foullah édifice sur Renaissance Fc, quatre clubs de province entrent en lice cet après-midi.

Deux matchs sont à l’affiche cet après-midi dans le cadre du championnat national de football. Le premier oppose Gazelle Fc (Sarh) à Expérience ( Bongor) au stade municipal de Paris Congo. Le second mettra aux prises Espoir de Mongo à Olympic de Mao au stade de Diguel.

Hier, lundi 4 juillet, le champion de N’Djamena, Foullah édifice a confirmé sa suprématie en battant Renaissance Fc ( 2 – 1) au stade de Diguel. Une défaite au gout amer pour les Verts et Rouges.

Au premier match du championnat, la poire est coupée en deux entre Elect-sport et As Psi. Les deux clubs de la capitale se sont neutralisés (2-2). Les deux sont en course pour la première place synonyme de qualification pour la finale du championnat. Elect-sport a l’expérience du championnat et As Psi mise sur son audace pour déjouer les pronostics.

