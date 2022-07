Championnat national de football :  As santé d’Amdjarass humilié par As santé d’Abéché

Football – La 3e journée du championnat national de football a été estampillé par la cuisante défaite d’As santé d’Amdjarass. Demain, deux clubs de N’Djamena seront défiés par ceux des provinces. Voici ce qu’il faut retenir.

Le championnat national de football se poursuit. Cet après-midi, deux matchs ont eu lieu sur différents stades de N’Djamena. A celui de Diguel, As santé d’Amdjarass a été humilié par As santé d’Abéché. Les Abéchois ont torpillé leurs adversaires d’Amdjarass (8-0). Le plus large score du championnat actuellement. De l’autre côté, dans le 6e arrondissement, au stade de Paris-Congo, Boule d’or de Pala a été terrassé par Fc Amboko de Goré (2-0).

Hier, le mardi 4 juillet, Gazelle fc de Sarh s’est imposé 1 à 0 face à Expérience de Bongor. Sans grande surprise Espoir du Guera a infligé ( 4-0) à Olympic de Mao.

Demain, jeudi 7 juillet, As PSI tentera d’obtenir sa première victoire de la compétition face à Espoir de Guera au stade de Paris Congo. La rencontre se disputera à 7h du matin. Elect-sport, lui sera défié par Expérience de Bongor au stade de Diguel (15h 30). Au même moment, Olympic de Mao croisera Gazelle de Sarh au stade de Paris Congo.