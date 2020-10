On a vérifié pour vous : Non, Amsadene n’a pas juré sur le Coran

Non Amsadene n’a pas juré sur le Coran en guise de preuve de son militantisme au MPS. Elle n’avait pas non plus juré au nom d’une communauté quelconque.

Qu’est-ce qui s’est passé alors ?

En effet, lors de la clôture des campagnes pour la vulgarisation des populations à se faire enrouler dans le cadre de la révision du fichier électoral, une cérémonie marquant la fin de cette campagne a été organisée à Kalaït pour remercier les militants du mps qui avaient participé à cette campagne ainsi que la population qui a suivi le message relatif à au recensement.

Lors de cette cérémonie, des filles appartenant à une école coranique ont apporté comme cadeau, un exemplaire d’un Coran pour remettre à Amsadene. Cette dernière, touchée par ce cadeau, a voulu montrer à l’assistance présente lors de cette cérémonie, son précieux cadeau. C’est ainsi que des images ayant été prises à cette occasion ont été diffusées sur Facebook et ont fait l’objet des interprétations différentes.

« Lors de notre meeting de clôture de la mise à jour du fichier électoral à Kalaït, plusieurs groupes des femmes m’ont offert des cadeaux en guise de remerciements et félicitations », explique Madame Amssadine. « L’école coranique (Khalwa) des filles qui mémorisent le Coran m’a offert un coran que j’ai embrassé et levé pour que le public le voit. » Renchérit-elle. Pour elle, les gens ont interprété son geste sans comprendre le contexte.

Pour rappel, chaque membre du Bureau Politique National du mps était convié à aller dans son département en appui à la CENI pour (surtout) mobiliser la population pour la mise à jour du fichier électoral. C’est dans cette optique que madame Amsadene, membre du bureau politique, s’est rendue à Kalaït, Département de Mourtcha le 20 octobre 2020 pour présider un meeting populaire marquant la fin de cette campagne de sensibilisation.