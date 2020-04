N’Djamena : 12 millions partis en fumée dans l’incendie du marché d’Habbéna

SOCIÉTÉ- Un incendie d’origine inconnue a ravagé 5 boutiques au marché d’Habbéna dans la nuit du 3 au 4 avril . Ce sont des commerces de produits alimentaires et non alimentaires évalués à plus de 12 millions de F CFA.

Selon certains témoins, un court circuit serait à l’origine de ce dégât. D’autres par contre, pointent du doigt un incendie criminel.

Adam, propriétaire de deux des cinq magasins consumés par le feu, rapporte qu’il n’a pas mis pied depuis deux jours dans sa boutique compte tenu des mesures prises par le gouvernement. C’est aux environs de 23 heures qu’il a reçu un appel d’un gardien l’informant que sa boutique est sous les flammes. Aussitôt, il est venu sur les lieux avec les sapeurs-pompiers, mais tout est parti en fumée. ‘’Il ne reste que les séquelles’’ a-t-il témoigné avec un visage triste le délégué des commerçants a appelé les autorités et les personnes de bonne volonté à soutenir leurs compatriotes.