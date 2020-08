Faits divers : une voiture transportant des bouteilles de gaz s’encastre dans une boutique

Le chauffeur d’un pick-up, chargé de bouteilles de gaz, perd le contrôle de son véhicule et fonce dans une boutique. Deux blessés sont conduits à l’hôpital. Les faits se sont déroulés à Djambal Barh, dans le 3ème arrondissement de N’Djamena.

Vers 8 heures, ce vendredi 14 août, un pick-up transportant des bouteilles de gaz fonce dans une boutique en essayant d’éviter un couple sur une moto. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il sortait du boulevard du 11 août et voulait s’engager sur l’avenue Behagle.

« Je voulais traverser quand l’accident s’est déroulé. Les victimes de l’accident s’étaient arrêtés au niveau du rond-point pour laisser passer les autres véhicules. C’est quand ils se sont engagés que la voiture remplie de bouteilles de gaz a foncé. C’est en voulant éviter les victimes sur la moto que la voiture s’est retrouvée dans la boutique » relate un témoin.

En effet, dans sa course folle, le chauffeur a renversé deux personnes sur une moto, un homme et sa femme. Le monsieur déclare qu’il allait déposer sa femme au travail et indique qu’elle est enceinte. Un des trois apprentis de la voiture a des blessures au bras et l’épaule gauche.

Le couple a été conduit à l’hôpital par les gendarmes qui passait par là quand l’accident s’est produit. Le chauffeur qui était un peu déboussolé aussi a été embarqué par les gendarmes.