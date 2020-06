Faits Divers : ils usurpent le titre d’officiers de police pour braquer un enseignant

Ils sont cinq braqueurs à prendre en otage un enseignant au quartier N’Djari, dans le 8e arrondissement de la ville de N’Djaména le 30 mai dernier.

Les braqueurs ont gardé l’enseignant pendant plus de 5 heures de captivité avec un pistolet, pendant lesquelles l’otage a subi des sévices. La police est arrivée sur les lieux et a pris les bandits en flagrant délit. Ils ont été présentés à la presse ce mardi 2 juin 2020.

Selon le porte parole de la Police nationale, Paul Manga, « c’est une dame voisine de l’enseignant qui est à l’œuvre. Elle a accusé l’enseignant de l’avoir remis un faux billet de banque ». Elle a fait appel à ses amis qui se sont déguisés en officiers de police pour braquer leur voisin, enseignant de son état.

L’un s’est habillé en commissaire central de la ville de N’Djaména, les autres en chefs d’antennes des différents services de renseignements. Les malfrats ont vidé la maison de l’enseignant et ont mis tous les biens dans la cour. « Ils ont pris deux montres en or et une somme de 200 000 francs CFA » explique le porte parole de la Police nationale.