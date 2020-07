Faits divers : deux enfants perdent la vie à Sabangali

Un accident s’est produit cet après-midi du 21 juillet à Sabangali, non loin de l’Institut spérieur de Gestion (ISG) à N’Djamena. Il est à déplorer deux morts et au moins deux blessés graves.

Une course poursuite entre deux véhicules sur la route de Corniche à Sabangali dans le 3e arrondissement de N’Djamena a fini par endeuiller des familles. Deux enfants ont perdu la vie et un autre dans un état grave.

Deux véhicules faisaient la course sur la route de la Corniche, une voie à sens unique. Pendant la course un véhicule a perdu le contrôle et a ramassé des enfants.