Faits divers : altercation autour de la canalisation des eaux de pluie à N’Djamena

SOCIÉTÉ – Une grosse pluie s’est abattue dans la soirée de ce jeudi 9 juillet à N’Djamena. Les habitants du carré 10 du quartier Dembé à N’Djamena sont à couteaux tirés pour canaliser les eaux de pluie.

Comme le dit un adage populaire, “après la pluie, le beau temps”. Mais cette pluie torrentielle n’a pas du tout fait beau temps dans certains quartiers de la capitale. Elle a plutôt semé des querelles entre les voisins de quartier. Après chaque pluie, les voisins d’un même carré se retrouvent nez à nez pour s’affronter. Pour cette forte pluie accompagnée de grêle, les habitants du quartier Dembé sont à couteaux tirés pour trouver un passage aux eaux de pluie.

Tout a commencé quand une concession de plus de dix chambres s’est retrouvée dans l’eau. Elle est située à plus de 200 mètres des caniveaux construits par la mairie. Les habitants de cette concession sont aussitôt sortis pour trouver un chemin à ces eaux de pluie. Malheureusement, le débit est fort que l’eau s’est dirigée vers la cour voisine à cause d’une dénivellation.

Ne pouvant plus maîtriser cette inondation, les habitants de la deuxième concession se retournent vers la première pour les reprocher d’être la cause de ce dégât. Un autre habitant sorti de chez lui avec un bâton en main refuse que la canalisation puisse passer devant chez lui. Une longue dispute s’est installée entre les habitants de ce quartier. Il a fallu l’intervention très diplomatique d’un autre habitant de ce carré pour calmer la situation.

Il faut noter que cet arrondissement n’est pas le seul à être confronté à ce genre de problème dû à la canalisation des eaux de pluie ou usées. Beaucoup de quartiers vivent cette situation pendant les saisons pluvieuses. Vivement que la mairie de N’Djamena redouble d’effort afin de trouver des solutions durables à ce phénomène.