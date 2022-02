Fait divers : pour fuir une grossesse, Chrysostome se fait passer pour mort

Présumé mort depuis huit mois, Chrysostome, père d’un enfant de trois mois est retrouvé le samedi 5 février dans un bar de N’Djamena en train de s’amouracher.

Après huit mois de disparition non justifiée, Sabine retrouve le père de son enfant, Chrysostome, la trentaine révolue, dans un bar à Chagoua vers l’axe CA7 dans la commune du 7ème arrondissement de la capitale tchadienne.

En effet, dame Sabine vivait avec sieur Chrysostome depuis près de trois mois avec une grossesse de six (6) mois. Le couple accuse trois mois d’impayés de loyer. Un grand matin, le sieur disparaît de la maison sans donner de ses nouvelles. Son numéro de téléphone habituel ne passe plus. Les amis non plus ne savent où il est allé. Après plusieurs jours sans informations sur son conjoint, Sabine s’approche de ses beaux-parents pour en savoir un peu plus et avoir de quoi payer le loyer. Son beau-père, Michel, lui dit qu’il ne reconnait pas son union avec son fils. Pis que son fils serait mort vers le nord du pays.

Avec les dires de son beau-père, Sabine a fini par croire que son conjoint est véritablement mort. Abandonnée avec son nouveau-né, la jeune dame s’est lancée dans la vente à la sauvette pour subvenir à leurs besoins, elle et son garçon. Lors de ses tournées avec ses marchandises, dame Sabine est tombée nez à nez avec son conjoint dans un bar en compagnie d’une femme le samedi 5 février. Surpris lui aussi de voir sa femme, Chrysostome prétend être un fantôme. « N’Djamena est vaste mais le mensonge ne peut courir toujours », dit dame Sabine qui s’est tirée des lieux sans faire de scandale.