Fait divers : il surprend son meilleur ami dans un hôtel avec sa fille

Juda a surpris son ami Elysée dans les couloirs d’un hôtel avec sa propre fille, alors que lui aussi sortait d’une chambre après s’être envoyé au 7ème ciel avec une de ses maitresses.

La scène s’est passée le 24 septembre 2021 dans un hôtel de la place. Le sieur Juda, accompagné d’une de ses nombreuses conquêtes est allé pour un « match ». Mais dans les couloirs, il s’est retrouvé nez-à-nez avec Elysée, son meilleur ami qui cherchait une chambre avec sa fille.

Tout a commencé par un appel entre eux pour soi-disant s’enquérir des nouvelles de leurs familles respectives. Juda a demandé à son ami Elysée de venir manger la sauce longue que sa femme a préparé. Ce dernier n’a pas hésité à le rejoindre. Après le repas, Juda, demande à son ami s’il ne pense pas sortir de la maison. Elysée répond qu’il pense aller tout droit à la maison pour se reposer auprès de sa femme. Pourtant, il arrange un rencard avec la fille de son ami pour satisfaire sa libido.

Or, chacun d’eux avaient un agenda caché. Juda se retire en disant à son ami qu’il va se reposer, mais en réalité, il compte sortir avec une de ses maitresses pour une détente. Les deux amis, sans le savoir, se sont rendus dans le même hôtel. Bras dessus bras dessous l’un et l’autre avec sa proie, ils se croisent dans le couloir. Ne pouvant supporter cette traitrise, Juda bondit sur Elysée et lui administre des bons coups de poing. Sa fille ne sachant que faire a ramassé ses jambes au cou. Le gérant de l’hôtel était obligé de faire intervenir la police pour séparer les deux pugilistes.

D’après le gérant dudit hôtel, Elysée n’est pas à son premier passage avec cette fille. Ils sont habitués sauf que les gens ne savent pas que c’est la fille de son ami, confie le gérant.