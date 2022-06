Cameroun : un étudiant tchadien organise son propre kidnapping

FAIT DIVERS – Pour extorquer de l’argent à ses parents, un étudiant tchadien à l’université de Dschang au Cameroun a organisé son propre kidnapping.

Tout commence le samedi 10 juin. X, étudiant en Master de Psychologie, de retour de chez une de ses cousines, n’arrive pas à destination (chez lui). Au tour de 21h, sa cousine reçoit un appel d’un numéro masqué. Au bout du fil, une voix masculine se présente comme un ravisseur et l’informe du kidnapping de X.

Le 11 juin, à 3 heures du matin, la cousine reçoit des messages Whatsapp du compte de son cousin. L’émetteur des messages est celui qui a kidnappé X. Avec l’image de l’otage à l’appui, le kidnappeur donne ses conditions. Il réclame 5 millions de francs CFA comme rançon à verser dans les 48 heures. Pour faire plus peur, il menace de provoquer un malheur si la famille contacte la Police ou que le délai n’est pas respecté. Panique générale auprès de ses proches. La nouvelle est gardée confidentielle par les proches de l’otage. Un groupe de réflexion a été mis sur pied pour étudier les voies et moyens de sa libération. Après concertation, le groupe de réflexion saisit tout de même la brigade, malgré la mise en garde du ravisseur. Dimanche étant un jour non ouvrable, le rendez-vous est pris le lundi pour des démarches auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour localiser et identifier la zone de l’appel.

Une capture d’écran du message transmis par le ravisseur

Lundi 13 juin. Par un coup de miracle, le kidnappé se retrouve en liberté sans qu’aucun sou ne soit versé au ravisseur. Il se présente autour de 21 heures chez ses compatriotes tchadiens habitant non loin de sa cité. Informés, les membres du groupe de réflexion se sont dépêchés sur les lieux et l’ont amené à l’hôpital.

Mardi 14 juin, X, après traitements, reprend force. Il est ramené à la maison où il explique à ses proches et aux membres du groupe de réflexion comment il a été kidnappé. Trop de trous dans son récit, a remarqué un membre du groupe.

Mercredi 15 juin. X a été accompagné par ses proches à la brigade pour sa déposition. Face au commandant des lieux, X n’a pas pu garder pendant longtemps son secret. Il avoue être l’organisateur de son propre kidnapping. Et son kidnappeur n’est rien d’autre qu’un de ses amis qu’il a obligé à s’exécuter. Interpellé, son complice avoue à son tour le coup. Selon X, le refus de son géniteur de satisfaire sa demande financière est ce qui l’a poussé à monter ce coup.

Finalement le psychologue n’a pas bien étudié la psychologie de ses parents avant de monter son projet. Ce qui a fait qu’il est devenu victime de son propre piège. Son complice et lui sont actuellement gardés dans la cellule de la brigade de Dschang. Comme quoi il n’y a pas de crime parfait.