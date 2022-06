Tchad : une association de lutte contre le braconnage lance officiellement ses activités

L’association des jeunes pour la lutte contre le braconnage (AJLCB) a lancé officiellement ses activités, le samedi 25 juin à la maison des jeunes de N’Djari dans le 8ème arrondissement.

L’association AJLCB a pour but essentiel la lutte contre le braconnage dans les parcs nationaux et les aires protégées du pays à travers la sensibilisation, l’information, la formation et l’éducation des populations dans les ferriques (campement des nomades) et les villages aux alentours.

Le président de l’association Seïd Kelba Angal a rappelé qu’en 2002, le nombre de la population d’éléphant dans le parc de Zakouma était estimé à plus de 4 500 individus. “Dix ans après, en 2012, le nombre a chuté jusqu’à 450 espèces. Aujourd’hui avec l’appui du gouvernement tchadien en partenariat avec le projet African Parks installé depuis 2010, le calme est revenu dans le parc national de Zakouma”.

“L’association a essentiellement pour objectif la lutte contre le braconnage sous toutes ses formes, sur toute l’étendue du territoire national et notamment dans les réserves de faune, les aires protégées et les parcs nationaux de notre pays à travers la sensibilisation, les informations, la formation et l’éducation des populations dans les villages, les grands centres et les ferriques”, rappelle-t-il.

Pour rappel l’association est dénommée, association des jeunes pour la lutte contre le braconnage (AJLCB) baptisée Al-himaya. Elle est une association apolitique et laïque à but non lucratif régie par les dispositions en vigueur en République du Tchad.