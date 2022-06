Tchad : les agents des eaux et forêts seront aussi recensés

BREVE – Après les annonces concernant le recensement des fonctionnaires de la Police et des agents des douanes, c’est le tour de ceux des eaux et forêts. Par un message, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, annonce en effet un recensement de tous les agents des eaux et forêts sur l’ensemble du territoire national dans un “bref délai”. Chaque agent est appelé à se munir de deux photos d’identité, d’une copie d’acte de naissance, d’une pièce d’identité et de son décret ou arrêté d’intégration ou de recrutement.