Tchad : Lancement de la construction des bâtiments du projet PAEPA à Faya

PROVINCES – A Faya dans le Borkou, la ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Tahani Mahamat Hassane, a posé la première pierre de construction des bâtiments devant abriter l’antenne de l’un des projets de son département, le samedi 26 septembre.

Tahani Mahamat Hassane, ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale a débuté sa visite de travail dans la province du Borkou par le lancement des travaux d’adduction en potable sur une distance de 8km, financés sur fonds propres de la STE (Société tchadienne des eaux).

Apres la cérémonie tenue dans les tribunes municipales de Faya Largeau, capte sur le chantier pour la pose de la première pierre de construction des bâtiments devant abriter l’antenne du projet PAEPA, financé par la Banque africaine pour le développement. Il s’agit d’un projet d’adduction en eau potable. Un programme qui a pour objectif principal l’amélioration des conditions de vie des populations des centres secondaires et des zones.

Plan de la construction du bâtiment/ph/Alex Beramgoto/Tchadinfos

La première phase de ce projet prend en compte les provinces comme le Borkou, les deux Logones, l’Ennedi Ouest et le Tibesti par l’amélioration de l’eau potable et à un assainissement amélioré. C’est avec des composantes comme le développement des infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le renforcement des capacités ainsi que la gestion du programme.

Tahani Mahamat Hassane, ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale a souligné que les résultats de tous ces travaux d’adduction vont booster le taux d’accès à l’eau potable dans la province de Borkou de 25% à 47% en 2021.

En plus des efforts de la STE, elle a rassuré à la population que plusieurs infrastructures sont prévues. Notamment, la construction de six châteaux métalliques y compris les forages et 272 bornes fontaines et abreuvoirs à Yebibou, Yarda, Amoul, kirdimi, koukourou et Amchaloba_Gouroumeme.

La visite des chantiers de la STE et une rencontre d’échange les chefs de canton ainsi que les associations et groupements des femmes de la localité ont marqué la fin de cette mission.