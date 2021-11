Tchad : la mairie et l’AFD projettent aménager le canal des jardiniers d’ici six mois

Le comité de pilotage du projet d’Aménagement du canal des jardiniers (PACAJ) a restitué les travaux de terrain effectués ce 4 novembre lors d’une réunion à la mairie centrale. Une réunion qui a réuni les chefs de mission, des experts de l’AFD, le maire de la ville de N’Djamena et son staff.

D’après la restitution faite par le coordinateur du projet, Oumar Sarmadji, le projet est programmé sur une durée de 6mois et la fin des travaux est fixée en 2023. L’objectif de ce projet est d’appuyer la mairie à exécuter le projet d’aménagement du canal des jardiniers.

D’après leur évaluation sur le terrain, selon Benoît Chalier, chef de mission d’assistance à la mairie, 100 commerçants sont affectés par le projet et 36 personnes effectuant des travaux de maraîchage sont également touchées durant la date du 22 février au 6 mars 2021.

L’Agence française de développement (AFD) recommande à la suite de ces travaux la mairie centrale d’avoir une forte collaboration avec les communes municipales, les arrondissements et avoir des liens avec le MOS-CCP pour une bonne avancée des travaux. L’AFD rappelle également la construction des deux centres de transfert de Paris-Congo.

” On est sur un avancement du projet qui était extrêmement intense. Nous sommes sur un projet dont la convention de financement a été signé en 20217. Et là on rentre dans le concret que vous avez pu voir avec un démarrage des premières sommes de transfert de déchets sous la composante de réalisation Paris-Congo”, a souligné le chef de mission de l’AFD

Rappelons que depuis la fin de l’année 2019 et l’apparition de covid-19 c’est une première mission qu’effectue l’AFD sur le territoire tchadien. Le projet se veut promoteur; car il s’inscrit dans le programme d’équipement public, des terrains de sport, la création d’un centre polyvalent ainsi que d’équipements sanitaires et plusieurs autres infrastructure.

Ce projet qui sera financé à hauteur de 15 millions d’euros est subventionné par l’AFD.