Tchad : ”Il est attendu des précipitations normales à excédentaires dans toute la zone agricole”, Agence nationale de la météo

MÉTÉOROLOGIE – La saison pluvieuse 2021 a commencé dans la plupart des zones du pays. Nous avons eu un échange avec le directeur des Exploitations et d’Applications météorologiques, de l’Agence nationale de la Météorologie (ANAM), Tikri Kadebe Lambert pour avoir une idée de la prévision météorologique de l’année 2021.

La prévision pluviométrique de l’Agence nationale de la Météorologie (ANAM) prévoit des précipitations normales à excédentaires dans la zone agricole avec un démarrage normal à précoce. Et avec une fin tardive à normale et des séquences sèches courtes à normales en début et en fin de saison.

Selon Tikiri Kadebe, directeur des Exploitations et d’Applications météorologiques, de l’Agence nationale de la Météorologie (ANAM), sur toute la bande sahélienne du Tchad à l’exception des provinces du Sila, le sud du Guéra et le Salamat où un démarrage tardif de la saison est attendu. Aussi, un démarrage tardif par rapport à la normale (1981-2010) est attendu dans toute la zone soudanaise et soudano-sahélienne, excepté le département de Ngourkosso au Nord-Est du Logone Occidental où un début normal est probable.

D’après les prévisions des dates de fin de pluie 2021, une fin de saison tardive à normal par rapport à la moyenne (1981-2010) est prévue dans presque toute la zone agricole du pays à l’exception du département de Ngourkosso où la fin de saison précoce est probable.

le directeur des Exploitations et d’Applications météorologiques, de l’Agence nationale de la Météorologie (ANAM), Tikri Kadebe Lambert

Prévision des séquences sèches en début de saison 2021

Les séquences sèches normales à courte durée par rapport à la moyenne (1981-2010) sont prévues sur la majeure partie de la bande sahélienne et sahélo-soudanienne à l’exception de l’Ouest du Kanem et du Lac où les fréquences sèches de longue durée sont attendues. « De même, les séquences sèches normales à courtes durées par rapport à cette moyenne sont probables sur la majeure partie de la zone soudanienne », explique-t-il.

Toutefois, les séquences sèches longues sont attendues au Mayo Kebbi Ouest, dans les deux Logone et le Sud-Ouest du Mandoul.

Les séquences sèches courtes à normales sont prévues sur toute la zone agricole du pays en fin de saison ou la période de prolifération des cultures.