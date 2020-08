Tchad : Green earth va en guerre contre la dégradation de l’environnement

ENVIRONNEMENT – L’association « Green earth » a lancé officiellement, le samedi 8 août, la deuxième édition de sa campagne de sensibilisation et de plantation d’arbres, dans la commune du 9e arrondissement.

Au moment où tout le monde se trouve préoccupé par la Covid-19, l’association Green earth (Terre verte), lance un appel aux citoyens pour protéger l’environnement. Un appel qui se concrétise par une campagne de sensibilisation dont le lancement a lieu, ce 8 août au lycée de Walia, dans la commune du 9e arrondissement.

« A travers cette campagne, nous voulons protéger l’environnement, lutter contre la dégradation et protéger la population contre le réchauffement climatique », a fait savoir le président de ladite association, Abdelaziz Mahamat, lors du lancement de cette campagne qui durera sept jours.

En lançant cette campagne au lycée de Walia, plusieurs arbres fruitiers et non fruitiers sont plantés dans ce lycée. Il s’agit des goyaviers, manguiers, citronniers et bien d’autres. Ce geste fait par l’association «Terre verte » n’a pas laissé indifférents les responsables dudit lycée, qui se sont chargés personnellement à les planter.