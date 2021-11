On a vérifié pour vous : le Tchad n’a pas reçu 20 milliards de dollars à la COP26 pour la protection de l’environnement

La conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques se tient depuis plus d’une semaine. Une délégation tchadienne conduite par le ministre en charge de l’environnement, Mahamat Ahmat Lazina y prend part.

Ce lundi 8 novembre, le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable a publié sur sa page Facebook que le Tchad a reçu 20 milliards de dollars américains du fonds d’adaptation aux changements climatiques. Un fonds “disponible et mis à la disposition du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable”, peut-on lire.

Peu de temps après, le ministère a rapidement modifié le texte en parlant de 20 millions de dollars au lieu des 20 milliards précédemment évoqué.

Après vérification, la publication du ministère de l’Environnement n’est pas tout à fait exacte. “On n’a jamais promis ça et c’est juste impossible 20 milliards. Même les 20 millions, c’est juste l’allocation du Tchad mais mobilisables seulement sous certaines conditions d’accès“, indiquent un expert du domaine. Sur la même lancée, il trouve que le communiqué du site du ministère n’est pas 100% correct. “Il n’y a jamais eu de promesses de financement, mais plutôt une indication sur une allocation de 20 millions de dollars américains, allocation à laquelle le Tchad pourrait accéder s’il respectait les conditions nécessaires d’accréditation technique prévues par le fonds vert. Or pour le moment, le Tchad peine à faire accréditer son Fonds spécial en faveur de l’environnement (FSE). Il sera peut-être plus facile pour le Tchad de faire accréditer l’ANADER (Agence nationale de développement rural), qui contrairement au FSE, dispose d’une base relativement correcte en matière de procédures de gestion et de reddition des comptes“, explique notre source.