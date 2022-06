Le tabac, un véritable élément destructeur de l’environnement selon l’OMS

Le tabac, en plus de constituer une menace pour la santé, en est aussi une pour l’environnement. Dans son récent rapport intitulé « le tabac, poison pour notre planète», l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met la lumière sur ses impacts sur l’environnement. Voici ce que dit ce rapport.

« Au-delà de son impact sur la santé publique, l’industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables, entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique » a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabac.

Depuis la culture, la production et la distribution, jusqu’aux déchets toxiques qu’il génère, le tabac constitue un véritable problème pour l’environnement. Sa culture qui se manifeste par l’utilisation excessive de l’eau, la déforestation à grande échelle et la contamination de l’air est une menace réelle pour l’environnement. La culture du tabac utilise chaque année 200.000 hectares de terres et 22 milliards de tonnes d’eau, et émet environ 84 millions de tonnes de CO2, selon le rapport de l’OMS.

« Les produits du tabac représentent les principaux déchets sur la planète, et contiennent plus de 7.000 produits chimiques toxiques, qui pénètrent dans notre environnement lorsqu’ils sont jetés. Environ 4 500 milliards de filtres à cigarettes polluent nos océans, nos fleuves, nos trottoirs, nos parcs, nos sols et nos plages chaque année », selon le directeur du département de la Promotion de la santé à l’OMS, Dr Ruediger Krech.

Selon le rapport, des produits comme les cigarettes, le tabac sans fumée et les cigarettes électroniques contribuent également à l’accumulation de pollution par les plastiques. Les filtres à cigarettes contiennent des microplastiques et constituent le deuxième type de pollution par les plastiques le plus élevé au monde. Si la production de feuilles du tabac est en baisse à l’échelle du monde, elle augmente dans la région africaine qui produit désormais, environ 12% des feuilles de tabac au niveau international.