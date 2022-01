Le Fonds national de l’eau veut rendre disponible et en temps réel les informations sur les changements climatiques

Le Fonds national de l’eau (FNE), organise ce 21 janvier, une formation dont l’un des objectifs est de rendre disponible et en temps réel les informations sur les changements climatiques.



Au Tchad, la plupart des « informations sur les changements climatiques à l’état actuel sont disponibles et accessibles que dans les coordinations des projets, directions techniques des ministères sectoriels, les ONGs œuvrant dans le domaine du climat et/ou de l’environnement », relève une source documentaire du Fonds national de l’eau (FNE).



Pour permettre la mise à disposition des informations en temps réel sur le climat aux différents acteurs, le FNE organise un atelier de formation à l’endroit des cadres professionnels travaillant dans les structures en charge des questions de la gestion des données sur les changements climatiques au Tchad.



Elle vise notamment des objectifs tels que :

– accroitre les connaissances des participants sur la gestion du système d’information sur les changements climatiques au Tchad;

– la gestion des stations des mesures et du réseau d’observations hydrologiques et météorologiques ;

– la gestion des agences pourvoyeuses et/ou consommatrices des données ;

– la mise à jour des données collectées ;

– l’analyse basique et/ou études comparatives des variables climatiques ou hydrologiques entre différentes stations de mesures et dans le temps ;

– consolider les capacités des participants pour alimenter le système d’information en données météorologiques et hydrologiques;

– favoriser les échanges entre participants sur leurs connaissances, expériences et meilleures pratiques en termes d’outils de diffusion des données sur le climat.

Cette formation entre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique (PRRCL). Elle durera deux jours, du 21 au 22janvier. Le FNE est une institution rattachée au ministère de l’hydraulique urbaine et rurale.