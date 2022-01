Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole tient sa 13e assemblée générale à N’Djaména

La 13e assemblée générale du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF) a démarré ce matin à N’Djaména. Elle est placée sous le thème : « accroitre la présence du CORAF en Afrique centrale pour une meilleure prise en compte des besoins en recherche et développement agricoles ».

Pour la présidente du conseil d’administration du CORAF, Angeline Moreno, de progrès importants ont été réalisés au cours des dernières décennies dans le développement des systèmes alimentaires des pays membres. Toutefois, les défis restent nombreux. « Des défis demeurent. Comme le taux élevé de chômage chez les jeunes, le commerce régional mal organisé, la mécanisation agricole inadéquate, le manque de gestion des droits de propriété intellectuelle, la dégradation rapide des ressources naturelles, la faible compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, les faiblesses des politiques agricoles », cite-telle.

Il n’y a pas de solution « magique » à ces défis, reconnait Angeline Moreno. « Mais nous pouvons relever ces défis tant que nous sommes disposés à travailler ensemble. La solution à ces défis réside dans la politique, la gouvernance, le leadership et les innovations. Peu de régions du monde ont connu la transformation de leurs économies agricoles sans un investissement proportionnel dans les recherches et le développement », lance-t-elle.

Durant ces assises, annonce le représentant du président du Conseil militaire de transition (CMT), le ministre de la Réconciliation nationale, Acheikh Ibn Oumar, « d’importantes » reformes sont envisagées notamment la révision des documents institutionnels dont la relecture du plan stratégique 2018- 2027, et l’adoption du plan opérationnel 2023-2027. « Nous osons croire que ces réformes envisagées qui seront validées ici prendront en compte tous les impératifs de développement du monde rural et partant de chacune des populations de nos pays. Je voudrais mettre particulièrement l’accent sur l’allègement des tâches champêtres, et ce, à travers les technologies que vous ne cessez de développer », interpelle-t-il.

Créé en 1987, le CORAF regroupe 23 institutions nationales de recherche et de développement agricole, ainsi que des organisations de producteurs et le secteur privé. Il intervient notamment dans la coordination des actions de recherche scientifique en soutien au développement agricole.