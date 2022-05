Environnement : le projet de révision de la loi 14 en cours de validation

Le ministre de l’Environnement, Mahamat Lazina, a ouvert ce matin à N’Djaména, l’atelier de présentation et de validation du projet de révision de la loi 14/PR/2008, portant régime des forets, de la faune et des ressources halieutiques.

Pour traduire dans les faits la politique de la gestion durable de ses ressources naturelles en lien avec ses engagements internationaux, le Tchad a adopté plusieurs lois et textes. Cependant, souligne la présidente du Comité de révision des textes juridiques relatifs à l’environnement, Djerang Saglar, face à de nouvelles problématiques environnementales, ces textes se révèlent inadaptés voire insuffisants.

C’est ce qui justifie la révision de la loi n°14 de 2008. Spécifiquement, indique le ministre de l’Environnement, Mahamat Lazina, cet atelier vise à présenter le projet de la version révisée de ladite loi ; parvenir à un consensus sur les dernières divergences ; susciter l’adhésion de l’ensemble des acteurs du projet de révision de ladite loi.

Les modifications proposées à cette loi concernent notamment la création d’un établissement public dédié à la conservation et la valorisation de la biodiversité, précise le chef de la délégation de l’Union européenne, Kurt Cornelis.

Le diplomate européen demande aux autorités de procéder au changement de statut de la réserve de faune de Siniaka-Mina en parc national ; l’intégration à la Fonction publique des gardes du parc de Zakouma, de la réserve de Ouadi Rimé Ouadi Achim et de la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi, ainsi que les dotations en armes et munitions pour renforcer les capacités opérationnelles de la lutte anti-braconnage.

De même que la relance du processus de négociation pour la délocalisation du village de Bone, dont la persistance au sein du parc de Zakouma bloque l’inscription dudit parc au patrimoine mondial de l’Unesco, interpelle-t-il.