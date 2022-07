Création d’un nouveau parc national dénommé « Zah-Soo »

Le 15 mars 2022, le président de transition a promulgué la loi n°3 portant création d’un parc national dénommé « Zah-Soo » (PNZS), dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.

Zah-Soo est destiné à propager, protéger et conserver les espèces animales et végétales sauvages ; aménager leur habitat ; protéger les sites, les paysages ou les formations géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l’intérêt et l’éducation du public.

Il couvre une superficie de 81.500 hectares et est à cheval sur les cantons Binder, Léré et Gouin, situés respectivement dans les départements de Mayo-Binder, d’El Ouaya, du Lac Léré et du Mayo-Dallah, dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.