Coupe abusive des arbres : le préfet du Guéra hausse le ton

A la suite de la coupe des arbres et arbustes à Gadjira, une localité située à 5 km à l’Ouest de la ville de Mongo, le préfet du département du Guéra Mahamat Abdraman Ibrahim a effectué une descente pour constater les faits.

Le constat est plus qu’amer. Sur plus de trois hectares, les arbres sont coupés.

Faisant suite à cela, le préfet du département du Guéra, Mahamat Abdraman Ibrahim a saisi l’opportunité pour mettre en garde les sans foi ni loi. Pour lui, il n’y a pas de demi-mesure pour celui qui tente de fouler au pied les mesures prises par les plus hautes autorités concernant la protection de l’environnement.

Le préfet n’a pas manqué d’ajouter que ces mesures sont prises pour que ces actes criminels à l’égard de la nature ne se reproduisent plus.

Les coupables s’expliquent par le fait qu’ils versent les montants qui s’élèvent parfois jusqu’à 12.000 FCFA aux agents des eaux et forêts pour avoir l’autorisation de couper les arbres mais sans papier justificatif. Le préfet d’instruire les agents des eaux et forêts de ne plus céder à des tentatives de corruption qui pourraient anéantir leur travail. Car le respect des textes doit être de mise et s’appliquer à tout le monde.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo