Conservation et protection d’une espèce : des autruchons transférés de Fada à Aloba par African Parks

MESSAGE-Afin de répondre au besoin urgent de conserver et de protéger les autruches sauvages, un projet est en cours depuis deux ans déjà pour établir une nouvelle population d’autruches à cou rouge dans la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi. Les plaines herbeuses d’Aloba furent identifiées comme un environnement propice à l’introduction d’une nouvelle population de cette sous-espèce, et un enclos de réhabilitation y fut construit pour accueillir les autruchons jusqu’à leur libération. La semaine passée, de nouveaux autruchons ont fait le chemin de Fada, où ils ont été élevés, jusqu’à leur nouvelle maison à Aloba. Suivez leur parcours!

