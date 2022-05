Changements climatiques : les acteurs sectoriels à l’école de suivi-évaluation

L’atelier de formation des acteurs centraux impliqués dans le mécanisme de suivi-évaluation de l’adaptation aux changements climatiques du ministère de l’Environnement a été ouvert ce matin à Bakara (sortie Sud-Est de N’Djamena) par le directeur intérimaire du projet Plan d’adaptation aux changements climatiques du Tchad (PNA-Tchad).

Dans le cadre du projet Plan d’adaptation aux changements climatiques du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable et le Programme des Nations unies pour le développement, un atelier de formation des acteurs centraux impliqués dans le mécanisme de suivi-évaluation de l’adaptation au changement climatique a été ouvert ce matin dans la localité de Bakara.

Cet atelier vise, selon les organisateurs, à renforcer les capacités des acteurs sectoriels en suivi-évaluation pour leur permettre de participer efficacement au fonctionnement en rendant plus dynamique la base de données sur l’adaptation au niveau du ministère de tutelle en soutien à la planification de l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle nationale, sectorielle et provinciale.

Pour Sobkika Yanka, directeur intérimaire du projet Plan d’adaptation aux changements climatiques du Tchad, c’est pour répondre aux préoccupations et la conduite d’une action renforcée sur l’impact des changements climatiques que cet atelier a été ouvert. « Le gouvernement et le PNUD ont développé ce projet qui vise à intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la budgétisation à moyen et à long terme des secteurs sensibles au climat », a informé Sobkika Yanka.

Au regard de l’importance de cet atelier qui durera quatre jours, le directeur intérimaire du PNA – Tchad, a invité les participants à plus d’assiduité et à une participation active aux assises pour qu’au sortir dudit atelier, le mécanisme suivi-évaluation de l’adaptation du ministère de l’environnement ne soit plus un secret pour eux.