”Chad charity association” lance une campagne de reboisement à N’Djamena Fara

”Chad charity association’’ en partenariat avec l’Association française Road tree’p a lancé jeudi, une campagne de plantation d’arbres pour contribuer à la protection de l’environnement, à N’Djaména Fara, dans la province de Hadjer Lamis.

L’objectif de l’activité est de sensibiliser les villageois dans le cadre de la protection de l’environnement, par notamment le reboisement afin d’améliorer les conditions environnementales.

« Nous avons choisi les arbres fruitiers particulièrement par ce qu’elles produisent de l’oxygène plus frais que les autres arbres, ce qui offre aux familles un air plus pur à respirer et bénéficier des fruits dans un futur très proche », justifie Hamida Saleh, SG de Chad Charity Association.

N’Djamena Fara est choisi pour la première activité de cette campagne de reboisement « parce que l’espace du village correspond aux arbres que nous avons choisi : les manguiers et citronniers », précise-t-elle. D’autres villages environnants de la ville de N’Djaména seront concernés dans les prochains jours par cette campagne.

Notons que le partenariat avec l’Association française Road tree’p n’est pas fortuit, car cette association à une longue expérience dans les campagnes de plantation d’arbres à travers le monde.