Batha : le nouveau délégué à l’Environnement prend fonction

Nommé par décret No 0436 du 11 février 2022, le nouveau délégué à l’Environnement, à la Pêche et au Développement durable du Batha, Matalama Dahié Dogo a pris fonction ce matin.

En passant le flambeau, Brahim Senoussi Imam a préparé l’esprit de son successeur sur les problèmes récurrents qu’il a rencontré durant les deux années qu’il a passées à la tête de la délégation. Ils sont entre autres: l’incivisme, l’insubordination, la présence massive des bénévoles qui sèment de la pagaille en milieu rural, la non maitrise des activités liées à la pêche dans le lac Fitri, les feux de brousse, l’insuffisance des moyens, etc.

En installant le nouveau délégué, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, l’a exhorté a retrousser les manches et de s’armer de courage pour aborder avec sagesse les multiples obstacles qui se dressent et se dresseront devant lui en vue de leur trouver des solutions durables.

Le nouveau délégué Matalama Dahié Dogo de remercier les plus hautes autorités du pays pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne en le nommant délégué de l’Environnement, à la Pêche et au Développement durable du Batha. Il a demandé a ses collaborateurs, responsables et agents de l’environnement, de la pêche et du développement durable de l’aider dans sa mission.

Notons que le nouveau délégué revient une seconde fois dans le Batha après avoir quitté la délégation en 2016.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati