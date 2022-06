800 arbres abattus au village Dorga dans le Guéra

Une mission conjointe dirigée par le chef de détachement d’appui et de sécurité de la province du Guéra, le colonel Mahamat Ali Hali, est descendue le samedi 04 juin 2022 à Dorga, un village situé à environ 80 kilomètres de Mongo.

L’objectif de cette descente est de constater les pratiques peu orthodoxes entreprises par les citoyens ces derniers temps relatives aux coupes abusives des arbres et démanteler leur réseau.

Accompagné de son adjoint et des gardes nomades, le colonel Mahamat Ali Hali a fait le constat des lieux où des coupes d’arbres ont été faites. Sur place, quelques personnes ont été appréhendées. Ces derniers affirment être employés par le chef de village de Dorga 1, Mahamat Abgonti pour couper ces arbres.

Le constat est amer du fait que la dimension des arbres décimés s’étend à plus de 16 hectares, soit environ 800 arbres. Le chef de détachement adjoint d’appui et de sécurité de la province du Guéra, Tissoro Moussa a, dans son intervention, exprimé son désarroi face à ce comportement. “Nous avons fait un constat au mois de mai et mis en garde ceux qui s’adonnent à cette pratique. Mais à notre grande surprise, ces pratiques ne cessent de se multiplier”, déplore-t-il.

Dans son mot, le Chef de détachement d’appui et de sécurité de la province du Guéra, le colonel Mahamat Ali Hali a fait savoir que nul n’est au dessus de la loi. “On ne peut pas autoriser quiconque à piétiner les lois de la République et nous sommes là pour protéger l’environnement dans toute sa dimension, car c’est notre mission primaire. Et ceux qui sont appréhendés aujourd’hui répondront de leurs actes “, a-t-il martelé.