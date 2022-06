05 juin, journée mondiale de l’environnement

Organisée chaque année le 5 juin depuis 1973, la Journée mondiale de l’environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l’environnement.

La campagne mondiale de la Journée mondiale de l’environnement 2022 placée sous le thème “Une Seule Terre ” appelle à des changements transformateurs dans les politiques et les choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature. Le thème invite à réfléchir aux possibilités de passer à un mode de vie plus écologique par le biais de politiques et de choix individuels. « Une seule Terre » était la devise de la conférence de Stockholm de 1972 ; 50 ans plus tard, cette devise est plus pertinente que jamais : cette planète est notre seule maison et l’humanité doit préserver ses ressources limitées.

L’Organisation des Nations Unies, consciente que la protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l’environnement. La célébration de cette journée permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l’opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l’amélioration de l’environnement.

L’année 1972 a constitué un tournant dans le développement de la politique environnementale internationale, avec la première conférence majeure sur les questions environnementales. Quelques mois plus tard, le 15 décembre, L’assemblée générale adoptait la résolution, désignant le 5 juin comme Journée mondiale de l’environnement et demandant instamment « aux gouvernements et aux organismes des Nations Unies d’entreprendre chaque année ce jour-là des activités de caractère mondial réaffirmant l’intérêt qu’ils attachent à la protection et à l’amélioration de l’environnement en vue d’approfondir la prise de conscience des problèmes de l’environnement ».

Au fil des années, la JME est devenue une plate-forme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d’initiative pour répondre aux défis urgents, qu’il s’agisse de la pollution marine, du réchauffement climatique, de la consommation durable ou de la criminalité contre la vie sauvage. Des millions de personnes y ont participé au fil des années et ont contribué à modifier les habitudes de consommation, tout comme les politiques environnementales nationales et internationales.

L’année 2022 est une étape historique pour le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et la communauté environnementale mondiale. Elle marque le 50e anniversaire de la création du PNUE à l’issue de la conférence de Stockholm de 1972. Elle coïncide également avec la réunion internationale de haut niveau Stockholm+50. Ces événements emblématiques sont l’occasion pour la communauté internationale de renforcer la coopération et de faire preuve de leadership dans la transformation vers une société plus durable.