Énergie : Ziz énergie et Proparco signent un protocole d’entente

Publié le 12-10-2023





Une cérémonie de signature d’accord pour un premier partenariat entre ZIZ Energie et Proparco a eu lieu ce 10 octobre en vue de renforcer la coopération entre ces deux entités dans le domaine des énergies renouvelables. Cette cérémonie s’est déroulée à l’espace Betna en présence des partenaires locaux et de l’ambassadeur de France, Eric Gerard. Cette signature vise à booster le développement de l’énergie renouvelable dans les secteurs privé et étatique.

« Forts de nos 16 années d’expérience dans le domaine de l’énergie, nous avons adopté une approche radicale pour la production d’électricité, avec des centrales intelligentes et décarbonées pour un impact socio-économique et environnemental maximal. Notre but est de contribuer à la croissance d’accès à l’énergie dans notre pays, qui se situe actuellement autour de 6% à 7% selon le Ministère du Pétrole et de l’Energie. C’est pourquoi nous sommes honorés de vous accueillir pour la signature de ce protocole d’accord qui renforce la coopération entre nos deux entités à une étape clé de notre développement », indique Ibrahim Zakaria, fondateur et administrateur général de la société ZIZ Energie.

« PROPARCO est donc très fier de pouvoir s’associer à ZIZ Energie, matérialisé aujourd’hui par la signature de ce protocole d’accord qui marque le premier jalon de notre partenariat. Nous espérons et sommes convaincus qu’il ouvre de nombreuses perspectives de coopération », déclare Mehdi Tanani, le directeur régional de Proparco.

Eric Gerard, ambassadeur de France au Tchad, souligne que c’est une parfaite illustration des nouvelles relations entre la France et ses partenaires du Sud. « Elle promeut des arrangements institutionnels et économiques gagnant-gagnants, résolument axés sur la promotion d’un entrepreneuriat dynamique capable de créer de la richesse et de l’emploi (notamment pour les jeunes et les femmes), tout en fournissant des services essentiels de qualité, accessibles à tous ».

Pour rappel, ZIZ Energie travaille actuellement sur un projet soutenu par PROPARCO. Ce projet vise à moderniser, hybrider et exploiter les concessions microgrids dans cinq villes dites secondaires du Tchad (Mongo, Ali, Am-Timan, Oum-Hadjer et Moussoro). « Chaque ville disposera d’un stockage d’énergie par batterie de 5 MWh et d’un système de secours diesel », nous informe le directeur régional Afrique de Proparco, Mehdi Tanani.