Energie : la ville de Fianga sera de nouveau éclairée

Après près de deux ans d’arrêt, le projet d’électrification de la ville de Fianga, département de Mont-Ili, va reprendre. La ministre déléguée auprès du ministre des hydrocarbures et de l’indépendance énergétique a relance le projet d’électrification de la ville de Fianga ce 28 janvier.

La ville de Fianga sera, de nouveau, électrifiée d’ici quelques semaines. La centrale électrique de la ville située dans le département de Mont-Ili est relancée ce 28 janvier, par la ministre déléguée auprès du ministre des hydrocarbures et de l’indépendance énergétique, Ramatou Mahamat Houtouin.



Le projet d’électrification de ladite ville a été lancé il y a quelques années. Après la mort du défunt maréchal, Idriss Deby Itno, le projet a connu un arrêt. Les travaux ont été suspendus et la ville sombrait dans le noir. Ce 28 janvier, la ministre déléguée auprès du ministre chargé des hydrocarbures et de l’indépendance énergétique en collaboration abec la Société africaine d’électricité (SAEL) ont annoncé que les travaux sont exécutés à 80%.





« Nous avons un réseau de distribution de 25 kilomètres, des postes de transformation. En ce qui concerne la centrale de production, nous avons déjà installé deux groupes électrogènes avec une puissance de 250 kva et une autre d’une puissance de 400 kva », a indiqué Tchonfené Éric, directeur générale de SAEL. « Je vous annonce que les projets d’électrification de Fianga, Goz Beïda et Fada seront lancés. Vous allez voir que d’une ville à une autre, nous allons allumer les lampes », a déclaré la ministre Ramatou Mahamat Houtouin.



La SAEL a mentionné que la phase 2 du projet verra la construction d’une centrale photovoltaïque d’un megawatt à Fianga.