Tchad : l’UST célèbre en différé la fête du travail

L’Union des syndicats du Tchad (UST) a célébré en différé ce dimanche 4 juillet 2021 à la place de la Nation les festivités marquant la journée internationale du travail édition 2021.

Des agents de différents services et ministères on pris part massivement à la cérémonie. L’édition 2021 de cette fête est placée sous le thème : “Covid-19, les situations sociales, économique et politique sont les défis des travailleurs et travailleuses du Tchad”. Ce thème expose, selon les organisateurs, les difficultés auxquelles les travailleurs ont fait face dès l’apparition de la pandémie à Covid-19 au Tchad qui remonte au 19 mars 2020.

Les officiels au défilé

Barka Michel, président de l’Union des syndicats du Tchad loue les efforts de l’UST pour la réussite de cette journée festive. Il a aussi rappelé que la fête du travail se célèbre tout les 1er mai de l’année, mais exceptionnellement cette année le 04 juillet à cause des perturbations qu’a connues le Tchad.

Le secrétaire général de l’UST, Gounoung Vaïma Gan-Faré a saisi l’occasion pour présenter les recommandations de l’Union des syndicats du Tchad au gouvernement. Il s’agit, entre autres, de respecter les engagements du président de la République pour l’intégration de 20000 jeunes dans le secteur public et créer des conditions favorables à la promotion de l’emploi dans le secteur privé, le recrutement à la Fonction publique par concours sous la direction d’une commission mixte syndicats et gouvernement, l’affectation des agents après 3 ans dans une province et 2 ans dans les zones austères.