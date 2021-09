Tchad: les agents de l’Etat ont jusqu’au 15 octobre pour se faire enrôler dans le nouveau système SIGFIP

Dans un communiqué officiel ce lundi 20 septembre, le Directeur Général du Budget et de l’informatisation donne un délai de 45 jours aux agents de l’Etat qui ne se sont pas encore fait enrôler de le faire d’ici fin octobre.

Selon le communiqué, dans le cadre de l’enrôlement biométrique des agents de l’État dans le nouveau Système Intégré de Gestion des Finances Publique (SIGFIP), il est impérativement demandé aux agents qui n’ont pas pu encore se faire enrôler pour diverses raisons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le faire d’ici le 15 octobre 2021 à 15h 30 mn au plus tard, délai de rigueur.

Le document indique que des équipes d’enrôlement sont à la disposition des agents de l’Etat au sein du Ministère des Finances et du Budget pour faciliter ces opérations. “A compter de la paie du mois d’octobre 2021, seuls les agents effectivement enrôlés seront pris en compte, à l’exception des agents travaillant dans les missions diplomatiques et de ceux bénéficiant des autorisations administratives et qui sont en attente d’enrôlement”, peut-on lire.