Tchad : le ministre de la Jeunesse promet 50 000 emplois décents aux jeunes

Lors d’un échange avec des leaders des organisations des jeunes ce vendredi, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, Mahamoud Ali Seïd a fait plusieurs promesses dont l’une porte sur 50 000 emplois aux jeunes.

Des promesses et encore. Face aux leaders des organisations des jeunes ce 3 juin, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat a tenu un discours plein de promesses. Elles sont issues des initiatives qui seront bientôt lancées par le gouvernement, «pour inverser la tendance de lutte contre le chômage et la précarité de l’emploi vers de nouveaux horizons plus enviables », a indiqué le ministre Mahmoud Ali Seïd. Ces promesses sont notamment:

Le lancement du projet “Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes”;

la promulgation de la Loi N°044/PR/2019 du 31 décembre 2019 portant institutionnalisation d’un Corps de Volontaires Nationaux au Tchad et la mise en place de l’Agence Nationale de Volontariat du Tchad en 2020 ;

l’intégration de 500 lauréats de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), en 2020 (ce chiffre fait partie des 7000 jeunes intégrés suite à la promesse de 20 000 jeunes prévus initialement) ;

Au titre de la formation qualifiante des jeunes en entrepreneuriat et aux métiers porteurs, le ministre promet ce qui suit:

5 000 jeunes seront formés en entrepreneuriat et en montage du plan d’affaires et 3000 jeunes aux métiers qui seront assurés par les structures étatiques dédiées (ONAJES et FONAP).

Au titre de financement des projets aux diplômés et aux jeunes désireux de s’insérer à leur propre compte ou l’auto-emploi :

Des ressources conséquentes seront mises à la disposition de l’Office national pour la Promotion de l’emploi (ONAPE) pour financer ce programme, assurer le suivi et le recouvrement à terme échu et permettre ainsi de pérenniser le financement.

1 000 projets seront financés pour 3 000 emplois créés ; 4 000 projets de groupements et associations des jeunes pour 20 000 emplois saisonniers.