Tchad : l’Agence universitaire de la Francophonie compte former 600 étudiants sur les outils de recherche d’emploi

Le centre d’employabilité de l’Agence universitaire de la Francophonie de N’Djamena lance ses activités à travers une formation ce jour. Une formation dédiée aux étudiants et qui porte sur trois modules notamment: la rédaction des curriculums vitae, la rédaction de lettre de motivation et la simulation d’entretien d’embauche.

Cette formation concerne 500 étudiants en fin de cycle repartis dans les différentes facultés de l’université de N’Djamena et 100 étudiants de l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP). Elle s’étale sur la période de juin à décembre et sera pérennisée les années à venir pour atteindre plus d’étudiants. Selon le responsable du bureau national de l’AUF, Marayi Choroma, « de nos jours, l’employabilité est largement reconnue comme un outil efficace pour l’autonomisation de la jeunesse. A ce titre, le centre de l’Agence universitaire de la Francophonie a placé la jeunesse au cœur de sa nouvelle stratégie 2021-2025 à travers son axe 2, dédié à l’employabilité et à l’entrepreneuriat des jeunes ».

Quant à la direction du cabinet Senghor consulting, partenaire de la formation, aucune nation au monde ne peut être à mesure d’embaucher tous les diplômés issus des universités et école de formation. « Pour booster le secteur privé, il revient aux Etats de créer les conditions idoines pour permettre au secteur privé de jouer son rôle », a indiqué le directeur général du cabinet Senghor Consulting, Ibrahim Moussa Youssouf.