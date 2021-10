Tchad : 48 porteurs de projets bénéficient d’un financement de plus d’un milliard de FCFA

Une quarantaine de jeunes, porteurs de projets, ont bénéficié du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers une cérémonie présidée par le Premier ministre, Pahimi Padaké Albert dans la soirée du 21 octobre 2021.

Ils sont précisément au nombre de 48 porteurs de projets dont 32 hommes et 16 femmes qui ont reçu le financement pour la mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux.

Un financement d’un montant d’un milliard de FCFA a été accordé à ces bénéficiaires de la 3ème vague de financement de projets.

« A vous tous, heureux récipiendaires de ce soir, je vous exhorte solennellement à saisir cette opportunité comme une aubaine que le gouvernement donne à chacune et chacun d’entre vous, porteurs et porteuses de projet d’une idée pertinente de projet, bancable et conforme à la règlementation en vigueur », conseille le Chef du gouvernement.

Le fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes mis en place par le feu maréchal et soutenu par les autorités de la transition commence à produire ses fruits.

Le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, lors d’une visite dans les startups bénéficiaires, se dit très enthousiasmé par l’esprit de créativité et d’innovation des jeunes Tchadiens – « Et le nombre important d’emploi que les jeunes ont créé à eux même et à d’autres. »

Les financements des projets qui se fait par le biais des banques de la place, partenaires de l’Etat, attendent toujours ceux qui aspirent à la création et à l’entrepreneuriat selon le Premier ministre.

« Sachez que le choix pour lequel vous avez opté, celui d’entreprendre pour parvenir à se prendre soi-même en charge, tout en créant des opportunités d’embauche pour les autres, est bien noble, car la liberté professionnelle et l’épanouissement personnel passent par un entrepreneuriat clairvoyant et déterminé », indique le Premier ministre.