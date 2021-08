Tchad : 1 milliard pour financer « un programme d’urgence pour emplois-jeunes »

A l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, le ministre de la Jeunesse a notamment annoncé qu’un milliard de francs CFA est « autorisé » par le président du Conseil militaire de transition (CMT) pour financer un programme en faveur des diplômés sans emploi.

Les effets du changement climatique sur les ressources naturelles du pays telles que le sol, l’eau constituent, selon le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mohamed Ndonga Christian, non seulement une menace pour la société, mais encore plus un « défi de taille » à relever. Le ministre encourage donc les jeunes à s’investir « massivement » dans le secteur agro-silvo-pastoral.

1 milliard de F CFA est « autorisé » par le président du Conseil militaire de transition pour financer « un programme d’urgence pour emplois-jeunes », informe Ndonga Christian. D’autre part, 3 milliards de F CFA sont aussi annoncés pour la mise en œuvre de « l’initiative 50 000 emplois des jeunes dans les secteurs porteurs des petits métiers .»

Pour le ministre Ndonga Christian, la jeunesse doit changer de paradigme car, dit-il, la Fonction publique ne constitue plus à l’heure actuelle et à elle seule, la porte du salut. Le chef du département de la jeunesse annonce également la tenue prochaine de la 2e édition du Forum national de la jeunesse. Une rencontre qui va poser un « diagnostic» des problèmes et défis auxquels la jeunesse fait face.