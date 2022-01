Sarh : remise des attestations à 61 lauréats de la promotion 2021 du projet de formation et d’insertion professionnelle de Bab Al Amal

Après les provinces du Mayo Kebi, du Logone Occidental et du Ouaddaï, 35 hommes et 26 femmes du Moyen Chari reçoivent ce mercredi 19 janvier 2022 leurs parchemins. Ils sont bénéficiaires d’une série de formations organisées par la maison Bab Al Amal.

C’est après plus de six mois de formation et d’insertion professionnelle Bab Al Amal en hôtellerie, en couture, en cultures maraîchères, en mécanique moto, en menuiserie, en élevage, en plomberie et autres que ces bénéficiaires reçoivent leurs parchemins. Officiant la cérémonie, le conseiller économique du gouverneur de la province du Moyen Chari, Abdelmoumine Mahamat Tom a souligné que les entreprises locales devraient soutenir ces jeunes dans leur insertion en leur facilitant l’accès au travail.

La remise des attestations aux lauréats de cette 3eme cohorte du projet a vu également la présence de la maire de la ville de Sarh, Mme Altolnan Marie-Patrice, du préfet ainsi que des délégués de la province. Il faut dire que le projet Bab Al Amal est un projet de l’État tchadien qui œuvre depuis 3 ans dans plusieurs provinces et dont le but est de lutter contre la pauvreté en milieu jeune.