Plus de 50 entrepreneurs outillés sur des facilités d’accès au marché public

L’UA-NEPAD en collaboration avec l’Ecole nationale d’Administration et l’Agence nationale d’investissement et d’exportations ont formé plus de 50 entrepreneurs pour faire face au marché public.

Ils ont été formés sur des thématiques telles que la conformité face aux partenaires, comment présenter sa vision entrepreneuriale, et autres. Une formation qui permettra aux participants de structurer leurs entreprises, faciliter le processus d’accès aux financements, faciliter leur accès au marché, travailler avec des partenaires nationaux, selon le directeur de coordination de l’UA-NEPAD, Amine Idriss.

Ces objectifs sont conçus pour créer un fonds de protection sociale à l’endroit des entrepreneurs jeunes femme et hommes. “Les MPME sont les premiers employeurs dans le pays. Sur 10 emplois créés, généralement huit proviennent des micros, petites, et moyennes entreprises” .

A l’issue de la formation, les initiateurs comptent créer un réseau avec des personnes formées, déboucher normalement sur un programme national qui peut aider à former les acteurs, structurer les entreprises et faciliter leur accès à des marchés publics. Également ils espèrent sensibiliser tous les acteurs publics et privés afin qu’ils puissent investir dans l’entrepreneuriat.