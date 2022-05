Mahmoud Ali Seid émerveillé par les talents des jeunes entrepreneurs

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid, a rendu visite, ce mardi 17 mai 2022, à quelques jeunes bénéficiaires de financement dudit ministère. Occasion pour lui d’encourager les jeunes entrepreneurs et appeler les autres jeunes tchadiens à leur emboîter les pas.

Après avoir rendu visite à de jeunes bénéficiaires du financement du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid, a exprimé sa satisfaction face à la réalisation des jeunes entrepreneurs tchadiens. Il a exprimé son étonnement de voir qu’au Tchad, un jeune entrepreneur réalise des chaussures mixtes de toute qualité et qu’un autre fabrique des craies de toutes les couleurs ici à N’Djamena. Bien que le montant du financement n’est pas aussi élevé, les jeunes engagés à réussir grâce à l’entrepreneuriat arrivent à s’en sortir valablement tout en créant de la richesse et de l’emploi, note le ministre.

“C’est époustouflant de rencontrer des jeunes tchadiens talentueux dont le pays compte sur eux pour se développer. Les chaussures que nous avons vues, fabriquées par un jeune tchadien n’ont rien à envier aux autres pays qui disposent des moyens conséquents. Bien qu’embryonnaire, cette visite nous a permis de recueillir les doléances de nos jeunes créateurs afin de leur apporter une aide conséquente pour la réalisation de leur rêve comme le souhaite le président du Conseil militaire de transition“.

Pour Beubé Osias, un des bénéficiaires qui s’est lancé dans la maroquinerie, grâce au financement du ministère de la Promotion de l’entrepreneuriat, son plus grand rêve d’être indépendant est réalisé. “Nous avons cru en nous quand nous avons écrit le projet pour déposer au ministère. Et en retour, le ministère nous a fait confiance en mettant à notre profit des moyens financiers pour réaliser notre projet. Aujourd’hui, notre projet est devenu une réalité et nous employons huit (8) personnes. Nous comptons sur le ministère pour agrandir cette entreprise afin de couvrir tout le Tchad en chaussures car nous disposons de la matière première pour cela“, appelle Beubé Osias, porteur du projet.

Un autre jeune à qui le ministre a rendu visite, lui, s’est lancé dans la fabrication des craies de toutes couleurs, après avoir suivi une formation y relative. “Nous fabriquons de la craie made in Tchad même si nous ne disposons pas de toutes les matières premières nécessaires pour cela. Mais la majorité des matières premières se trouve ici au pays. Avec le financement que nous avons reçu, nous avons débuté tout en souhaitant un appui du ministère de tutelle. Et nous croyons au ministre Mahmoud Ali Seid qui nous a rassuré du soutien de son département et du gouvernement“, se réjouit Aggée, un autre heureux bénéficiaire du financement.

Après avoir écouté les jeunes, Mahmoud Ali Seid est rassurant envers les jeunes tchadiens talentueux désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat. Pour lui, le gouvernement de transition, à travers son département, apporte tout le soutien possible afin que les jeunes aient un projet qui va permettre de lutter contre le chômage par la création d’emplois et de main d’œuvre, puis qui va permettre au pays de se lancer sur le chemin du développement. “Nous jeunes, sommes le fer de lance de la nation. Et en regardant ces jeunes qui ont réussi dans leurs projets bien qu’avec un début difficile, j’ose croire que beaucoup d’autres jeunes vont leur emboîter les pas. C’est même le vœu ardent du gouvernement à travers notre département“, encourage Mahmoud Ali Seid.