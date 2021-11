L’UST réclame des sanctions contre Esso Tchad

L’Union des syndicats du Tchad (UST) informe l’opinion à travers un communiqué de presse ce vendredi 5 novembre 2021 de la situation qui prévaut au sein de la société Esso-Tchad.

Esso Tchad a mis en chômage ses employés depuis le 07 octobre par un lockout suspendant les contrats de travail et salaire des ces derniers.

Pour l’UST, ces décisions sont prises sans préinscription légale des textes en vigueur. L’union syndicale demande à cet effet à la direction générale d’Esso de cesser de narguer les employés et l’Etat en multipliant les menaces et intimidations à travers des sanctions disciplinaires : blâmes, mise à pied et licenciement massif …

La direction générale d’Esso a entrepris des démarches pour un recrutement massif du personnel expatrié en lieu et place des nationaux – ‘’sans que cela ne suscite aucune réaction du gouvernement’’. L’UST tient à dénoncer le caractère illégal de ce lockout vu que ces employés nationaux ne sont pas en grève.

« Face à ces déviances comportementales, ces complexes de supériorité exagérés, ces zèles hors norme, en face desquels le devoir d’une action exigeante s’impose. L’UST en appelle à la responsabilité du gouvernement devant ces violations flagrantes du code de travail tchadien », poursuit le communiqué de l’UST.

Face à cette urgence psychologique et socio-économique, l’UST préconise des sanctions concertées et exigeantes pour restaurer la légalité.