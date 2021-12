L’Unicef échange avec des jeunes sur les opportunités d’emploi en son sein

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (Unicef) a organisé une journée carrière en prélude de son 75e anniversaire. Elle montre aux jeunes les opportunités de travailler dans ladite institution.

C’est une journée qui vise à offrir une plateforme d’échange entre les jeunes de moins 35 ans et les spécialistes des ressources humaines de l’Unicef. Cela afin de donner des opportunités d’accès à l’emploi au sein de l’institution. Des jeunes de N’Djamena, de Moundou, d’Abéché et de Bol ont discuté sur les profils et comment postuler pour travailler à l’Unicef.

Au Tchad, la plupart des diplômés sans emploi font face à de multiples défis liés à l’accès aux opportunités d’emploi. Ils sont affectés par le chômage, et autres difficultés telles que l’expérience, la rédaction des lettres de motivation et autres. Pour faciliter la tâche, l’agence des Nations-Unies pour l’enfance, à travers son programme Young Unicef, a lancé une initiative en 2019. Elle consiste à juguler le problème en facilitant l’intégration des jeunes de moins de 35 ans dans l’institution.

Une activité qu’intervient en prélude du 75eme anniversaire de l’Unicef prévu le 11 décembre. Il est placé sous le thème : “réimaginer l’avenir pour chaque enfant“. Une thématique qui appelle à “se tourner vers des solutions et des partenariats, qui placent la participation des enfants et des jeunes au cœur de tout. En nous appuyant sur 75 ans d’expérience, nous voulons ensemble réimaginer des solutions pour atteindre chaque enfant et jeune’’, a indiqué le représentant de l’Unicef au Tchad, Jacques Boyer.

Young Unicef agit en suivant des piliers notamment: des jeunes talentueux, connectés et innovants.